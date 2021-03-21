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Жители тульского поселка остались без газа

Жители тульского поселка остались без газа

Газоснабжение отключилось еще накануне вечером.

Жители тульского поселка Маслово остались без газа. По словам туляков, его отключили накануне около половины 12 ночи.

В управлении по городскому хозяйству администрации Тулы рассказали Myslo:

- По имеющейся информации, сети строились жителями самостоятельно и являются частной собственностью. В собственности администрации города Тулы и реестре бесхозяйного имущества не числятся. С 2018 года собственником договор на техническое обслуживание не заключался.

Сейчас главным управлением по Привокзальному территориальному округу осуществляются мероприятия по поиску собственника в целях обращения в газораспределительную организацию для урегулирования взаимоотношений.

Сколько еще жители поселка Маслово просидят без газа, не ясно.

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