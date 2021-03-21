Жители тульского поселка остались без газа

Жители тульского поселка Маслово остались без газа. По словам туляков, его отключили накануне около половины 12 ночи.

В управлении по городскому хозяйству администрации Тулы рассказали Myslo:

- По имеющейся информации, сети строились жителями самостоятельно и являются частной собственностью. В собственности администрации города Тулы и реестре бесхозяйного имущества не числятся. С 2018 года собственником договор на техническое обслуживание не заключался.

Сейчас главным управлением по Привокзальному территориальному округу осуществляются мероприятия по поиску собственника в целях обращения в газораспределительную организацию для урегулирования взаимоотношений.

Сколько еще жители поселка Маслово просидят без газа, не ясно.