Туляки отметили Крымскую весну

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В этом году в программе празднования Крымской весны — онлайн-акции, зрелищные городские события и масштабные проекты.

На Площади Победы прошла акция «Севастопольский вальс»: творческие коллективы города и гости праздника исполнили вальс под аккомпанемент оркестра.

В Объединении центров развития культуры Тульской области прошел телемост с Центром народного творчества Республики Крым «Тула — Симферополь». Учреждения культуры поделились опытом реализации проектов и событийных мероприятий, провели онлайн опрос о культуре, традициях и связях Крыма и Тульской области.

В торгово-развлекательном центре «Гостиный двор» начала работу фотовыставка «Крым». Там можно увидеть любительские кадры из путешествий туляков на полуостров, фото участников крымских экспедиций, включая подводные исследования; фотографии, сделанные пилотами воздушных шаров. Фотоработы показывают Крым с неба, с земли и из-под воды. Выставка будет работать до 18 апреля.

В муниципальных кинотеатрах Тульской области идут бесплатные показы фильмов о полуострове: «Крым», «Битва за Севастополь» и другие. Посмотреть фильмы можно до 21 марта.

В субботу, 20 марта, праздничные события продолжатся в историческом центре Тулы. В Тульском кремле стартует легкоатлетический забег #МыВместеКрым на три дистанции — две для детей и основной взрослый забег. Дистанция взрослого забега составляет 2558 метров — по числу дней, прошедших с момента воссоединения полуострова с Россией. Зарегистрироваться для участия в забеге можно на сайте.