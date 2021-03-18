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«Накажи автохама»: и снова про парковку

«Накажи автохама»: и снова про парковку

Продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу традиционную рубрику.

Публикуем подборку снимков, присланных нашими читателями. Как вы уже, наверное, догадались, речь пойдет о парковке.
 
Олег Б.: «13 марта 13.05. Конечная 161-го маршрута в поселке Ленинский. Автобус в очереди… второй. На вопрос: «Разве так можно?» ответ водителя: «Возможно…» Затем, демонстративно развернувшись прямо на остановке, он встал за ней. Для информации: въезд на эту площадку невозможен ни с какой стороны — знак «кирпич» с двух сторон. Проезжает только ОТ».
 
 
Аноним: «15 марта 2021 г. Ул. Демонстрации, 8. Пешеходам только по луже, а две машины – на тротуаре»
 
 
 
Александр П.: «На площади в поселке Первомайский. Плюс там еще одностороннее движение, и он двигался навстречу одностороннему движению. Стоял возле магазина «Пятёрочка». Это произошло во вторник, 16 марта».
 
 
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:32 +6
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