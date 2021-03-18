«Накажи автохама»: и снова про парковку

Публикуем подборку снимков, присланных нашими читателями. Как вы уже, наверное, догадались, речь пойдет о парковке.

Олег Б.: «13 марта 13.05. Конечная 161-го маршрута в поселке Ленинский. Автобус в очереди… второй. На вопрос: «Разве так можно?» ответ водителя: «Возможно…» Затем, демонстративно развернувшись прямо на остановке, он встал за ней. Для информации: въезд на эту площадку невозможен ни с какой стороны — знак «кирпич» с двух сторон. Проезжает только ОТ».

Аноним: «15 марта 2021 г. Ул. Демонстрации, 8. Пешеходам только по луже, а две машины – на тротуаре»

Александр П.: «На площади в поселке Первомайский. Плюс там еще одностороннее движение, и он двигался навстречу одностороннему движению. Стоял возле магазина «Пятёрочка». Это произошло во вторник, 16 марта».