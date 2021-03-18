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В Тульской области начали действовать новые меры социальной поддержки для беременных
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области начали действовать новые меры социальной поддержки для беременных

Это бесплатное обучение в школе для беременных и фитнес для будущих мам.

В регионе по поручению губернатора Алексея Дюмина реализуется дорожная карта проекта «Демография». Это комплексный план по улучшению демографической ситуации в Тульской области. Его особенность — адресный подход к сопровождению каждой беременной женщины и поддержка семей с детьми.

В Тульской области активно развивается система родовспоможения, проходят занятия по формированию родительской культуры и подготовке семей к рождению ребенка.

На базе учреждений здравоохранения региона и Кризисного центра помощи женщинам работают 30 школ для беременных, где будущие мамы готовятся к родам и учатся ухаживать за новорожденными. Занятия проводятся ежемесячно. Запись по телефону 8 (4872) 56-83-99. Участие бесплатное.

Кроме того, в женской консультации родильного дома №1 г. Тулы беременные могут заниматься фитнесом. Часовые занятия для групп по 3−4 человека ведет сертифицированный инструктор. Посещать фитнес можно на любом сроке беременности после консультации с врачом. Адреса и телефоны школ для беременных Тульской области можно посмотреть на сайте регионального министерства здравоохранения.

Чтобы рассчитать размер положенных им пособий и выплат, туляки могут воспользоваться тремя специализированными онлайн-сервисами.

«Калькулятор расчета пособий беременной женщине» — для семей, которые планируют рождение ребенка, он размещен на портале «Госуслуги 71». Для получения точного расчета заявителю необходимо заполнить анкету и ответить на ряд вопросов.

«Навигатор социальных услуг» — размещен на главной странице сайта Управления социальной защиты населения Тульской области. Здесь можно получить информацию о выплатах не только семьям с детьми, но и всем остальным категориям граждан. В каждом разделе размещены подробные разъяснения — по какому закону предоставляется выплата, какова ее сумма и как ее оформить.

«Социальный калькулятор для расчета пособий и выплат». Информационная система помогает найти социальные выплаты по территории предоставления и по названию категории. Это новый сервис и пока работает в тестовом режиме.

Дополнительную информацию о назначении и порядке выплат можно получить по телефону горячей линии соцзащиты Тульской области 8 (800) 700-47-04, а также в отделениях МФЦ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:58 +6
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