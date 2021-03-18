В Ленинском районе осудили мошенника

В Ленинском районе местный житель Дантес И. признан виновным в мошенничестве. В уголовном деле – четыре эпизода.

Судом установлено, что в 2020 году обвиняемый разместил на «Авито» объявление о продаже машины, квартиры и мотокультиватора. Мужчина дождался доверчивых покупателей и потребовал с них предоплату. Отметим, что за квартиру, машину и мотокультиватор сумма предоплаты была одинаковой – 20 тысяч рублей. Получив деньги, он перестал выходить на связь.

Ущерб от его действий составил 64 тысячи 700 рублей.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет колонии-поселения.