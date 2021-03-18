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В Ленинском районе осудили мошенника

В Ленинском районе осудили мошенника

Мужчина размещал на «Авито» объявления о продаже и дожидался доверчивых людей.

В Ленинском районе местный житель Дантес И. признан виновным в мошенничестве. В уголовном деле – четыре эпизода.
 
Судом установлено, что в 2020 году обвиняемый разместил на «Авито» объявление о продаже машины, квартиры и мотокультиватора. Мужчина дождался доверчивых покупателей и потребовал с них предоплату. Отметим, что за квартиру, машину и мотокультиватор сумма предоплаты была одинаковой – 20 тысяч рублей. Получив деньги, он перестал выходить на связь.
 
Ущерб от его действий составил 64 тысячи 700 рублей. 
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет колонии-поселения. 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:03 +1
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