В Ленинском районе осудили мошенника
Мужчина размещал на «Авито» объявления о продаже и дожидался доверчивых людей.
В Ленинском районе местный житель Дантес И. признан виновным в мошенничестве. В уголовном деле – четыре эпизода.
Судом установлено, что в 2020 году обвиняемый разместил на «Авито» объявление о продаже машины, квартиры и мотокультиватора. Мужчина дождался доверчивых покупателей и потребовал с них предоплату. Отметим, что за квартиру, машину и мотокультиватор сумма предоплаты была одинаковой – 20 тысяч рублей. Получив деньги, он перестал выходить на связь.
Ущерб от его действий составил 64 тысячи 700 рублей.
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет колонии-поселения.
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