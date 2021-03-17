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Министр образования рассказала, почему в этом году весенние каникулы у тульских школьников продлятся две недели

Министр образования рассказала, почему в этом году весенние каникулы у тульских школьников продлятся две недели

Оказалось, что на этот раз дело наконец-то не в эпидемиологической ситуации. Летние каникулы из-за увеличенных весенних не сократятся.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева в прямом эфире в официальной группе правительства региона «ВКонтакте» пояснила, почему в этом году весенние каникулы могут продлиться две недели и всех ли школ это коснется.  Она рассказала, что согласно учебному плану в каждом учебном году у школьников должно быть по 30 каникулярных дней. 

– Осенью школьники провели на каникулах 12 дней, а зимние каникулы продлились только 4 дня, потому что остальные дни и так были праздничными. То есть большинство школ отгуляли на данный момент только 16 дней каникул из 30 положенных. В связи с этим в большинстве школ будут объявлены двухнедельные весенние каникулы, чтобы «догулять» оставшиеся дни.

Но есть школы, которые принимали решение о введении дополнительных каникул, и у них осталось меньше 14 дней. Поэтому их учащимся на весенние каникулы будет отведено меньше дней, – пояснила министр.

Таким образом, на продолжительности летних каникул двухнедельные весенние не скажутся. Учебный год традиционно завершится в мае, школьники будут отдыхать все три летних месяца. 
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 08:57 +3
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