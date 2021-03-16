«Накажи автохама»: перекрыл выезд из двора

На этот раз в редакцию Myslo обратился житель Центрального округа, который оказался возмущен парковкой машины из каршеринга на улице Мезенцева.

– Завожу машину, поднимаю глаза, а там это чудо стоит. Даже не посмотрел, что перекрыл единственный выезд из двора. Хорошо, что не успел убежать и еще за рулем был. Бывает, что прямо так бросают машины и уходят.

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