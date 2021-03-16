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«Накажи автохама»: перекрыл выезд из двора

«Накажи автохама»: перекрыл выезд из двора

Продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу традиционную рубрику.

На этот раз в редакцию Myslo обратился житель Центрального округа, который оказался возмущен парковкой машины из каршеринга на улице Мезенцева.

– Завожу машину, поднимаю глаза, а там это чудо стоит.  Даже не посмотрел, что перекрыл единственный выезд из двора. Хорошо, что не успел убежать и еще за рулем был. Бывает, что прямо так бросают машины и уходят. 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кроме этого, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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