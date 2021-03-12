Тульская бригада санавиации доставила в больницу 69-летнего алексинца

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

В пятницу, 12 марта, 69-летний житель Алексина поступил в кардиологическое отделение районной больницы в предынфарктном состоянии. Мужчине требовалось проведение коронароангиографии (контрастного исследования сосудов сердца), было принято решение немедленно перевезти в сосудистый центр областной больницы. Для этого был вызван борт санавиации.

Полет длился 25 минут, пациента сопровождала авиабригада областного Центра медицины катастроф. Мужчину госпитализировали в кардиологическое отделение для проведения необходимых обследований и назначения дальнейшего лечения.

Человеку, находящемуся в предынфарктном состоянии, требуется скорейшая транспортировка в специализированное медучреждение, чтобы стабилизировать работу сердца и сохранить жизнь. Благодаря санавиации такие пациенты своевременно получают высокотехнологичную медицинскую помощь.

С инициативой возрождения санавиации в регионе в 2019 году выступил губернатор Алексей Дюмин. За это время по воздуху были доставлены 250 пациентов. Людей с инфарктами, ожогами, травмами после ДТП транспортировали в областные и федеральные медучреждения.

Экипаж авиакомпании «Скол» и врачи авиабригады регионального Центра медицины катастроф продолжают находиться на ежедневном дежурстве и готовы выполнить экстренный вылет.