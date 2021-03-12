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В тульской филармонии пройдёт международный фестиваль «Триумф Джаза»
Фото: jazzpeople.ru

В тульской филармонии пройдёт международный фестиваль «Триумф Джаза»

На нём выступят известные европейские музыканты а также Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана.

В воскресенье, 14 марта, в Тульской областной филармонии в рамках ХXI международного фестиваля «Триумф Джаза» состоится грандиозный гала-концерт с участием звезды европейского джаза № 1, трубача-виртуоза Тиля Брённера, одного из самых востребованных пианистов нового поколения – Эммета Коэна и выдающегося американского музыканта Аллана Харриса.

Бессменный хедлайнер фестиваля – Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Фестиваль «Триумф джаза» – это концерты хэдлайнеров в Московском Международном Доме Музыки, Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича, концерт в Тульской филармонии.

Также 4-5 концертов участников фестиваля проходят в Клубе Игоря Бутмана. Кроме того, предусмотрены серии мастер-классов и Международный фестиваль-конкурс «Детский Триумф джаза». Ежегодно фестиваль посещают более 7000 зрителей.

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12 марта, в 22:36 +4
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