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У карликовых игрунок в Тульском экзотариуме родился малыш
Фото Тульского экзотариума.

У карликовых игрунок в Тульском экзотариуме родился малыш

Обезьянки, живущие в старом здании зоопарка уже полтора года, настолько освоились, что стали родителями в третий раз.

Пол малыша пока неизвестен. Примерно через месяц он станет более самостоятельным и сможет покинуть спину папы. Имени у юной игрунки пока нет, традиционно его выберут посетители экзотариума.
 
Сейчас вся большая и дружная семья приматов живет в вольере, адаптированном под их нужды. Часть его прозрачная — посетителям зоопарка интересно смотреть на игры обезьянок, размер которых меньше ладошки, а им, в свою очередь, любопытно наблюдать за гостями зоопарка.
 
 
У вольера есть и вторая часть, в которой игрунки могут спрятаться, когда хотят побыть в тишине и спокойствии.
 
 
Как сообщили в экзотариуме, регулярное появление малышей на свет свидетельствует о том, что сотрудникам зоопарка удалось подобрать максимально комфортные условия для содержания этих экзотических постояльцев.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:56 +7
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