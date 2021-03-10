У карликовых игрунок в Тульском экзотариуме родился малыш

Фото Тульского экзотариума.

Обезьянки, живущие в старом здании зоопарка уже полтора года, настолько освоились, что стали родителями в третий раз.

Пол малыша пока неизвестен. Примерно через месяц он станет более самостоятельным и сможет покинуть спину папы. Имени у юной игрунки пока нет, традиционно его выберут посетители экзотариума.

Сейчас вся большая и дружная семья приматов живет в вольере, адаптированном под их нужды. Часть его прозрачная — посетителям зоопарка интересно смотреть на игры обезьянок, размер которых меньше ладошки, а им, в свою очередь, любопытно наблюдать за гостями зоопарка.

У вольера есть и вторая часть, в которой игрунки могут спрятаться, когда хотят побыть в тишине и спокойствии.

Как сообщили в экзотариуме, регулярное появление малышей на свет свидетельствует о том, что сотрудникам зоопарка удалось подобрать максимально комфортные условия для содержания этих экзотических постояльцев.