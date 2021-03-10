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ДТП с маршруткой и автобусом в Тульской области: подробности

ДТП с маршруткой и автобусом в Тульской области: подробности

По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека.

Сотрудники Госавтоинспекции раскрыли обстоятельства ДТП с автобусом и маршруткой. Напомним, сегодня, 10 марта, в 11.30 на дороге Алексин — Железня произошло попутное столкновение «Форда Транзит», двигавшегося по маршруту «Алексин – Тула», и автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту «Алексин – Заокский».
 
По предварительным данным, маршрутка была припаркована на обочине из-за поломки, в это время в нее и влетел автобус.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре человека — водитель «Форда», занимавшийся ремонтом, и три пассажира «Форда».
 
– Госавтоинспекцией проводится дальнейшая работа по выяснению деталей и обстоятельств случившегося, организованы мероприятия по обеспечению дорожного движения на указанном участке дороги. Точное количество пострадавших и характер полученных ими травм уточняется, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Также по факту ДТП начала проверку прокуратура Тульской области. В ведомстве сообщили, что проверят перевозчика, которому принадлежат указанные транспортные средства, — ООО «Алексинское ПАТП».
 
На место происшествия выехал прокурор Заокского района Тульской области Дмитрий Шлаев. По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:54 0
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