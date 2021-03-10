ДТП с маршруткой и автобусом в Тульской области: подробности

По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека.

Сотрудники Госавтоинспекции раскрыли обстоятельства ДТП с автобусом и маршруткой. Напомним, сегодня, 10 марта, в 11.30 на дороге Алексин — Железня произошло попутное столкновение «Форда Транзит», двигавшегося по маршруту «Алексин – Тула», и автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту «Алексин – Заокский».

По предварительным данным, маршрутка была припаркована на обочине из-за поломки, в это время в нее и влетел автобус.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре человека — водитель «Форда», занимавшийся ремонтом, и три пассажира «Форда».

– Госавтоинспекцией проводится дальнейшая работа по выяснению деталей и обстоятельств случившегося, организованы мероприятия по обеспечению дорожного движения на указанном участке дороги. Точное количество пострадавших и характер полученных ими травм уточняется, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Также по факту ДТП начала проверку прокуратура Тульской области. В ведомстве сообщили, что проверят перевозчика, которому принадлежат указанные транспортные средства, — ООО «Алексинское ПАТП».

На место происшествия выехал прокурор Заокского района Тульской области Дмитрий Шлаев. По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.