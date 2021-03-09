В тульских школах весенние каникулы продлятся две недели

Они пройдут с 22 марта по 5 апреля.

На заседании регионального оперштаба министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала, что несколько недель подряд в образовательных учреждениях сокращается число классов и групп, закрытых на карантин из-за ковида и ОРВИ.

На сегодняшний день в регионе нет ни одного детского сада, школы или учреждения среднего профессионального образования, которые были бы закрыты целиком.

Частично закрыты 10 детсадов (болеют 295 воспитанников), 12 школ (315 учеников на больничном) и 4 группы в учреждениях среднего профессионального образования (70 студентов).

- С 22 марта в наших учреждениях начнутся каникулы. Благодаря вовремя принятому решению о том, что мы продолжаем очный образовательный процесс, все ребята получат возможность две недели полноценно отдохнуть весной и с новыми силами приступить к учебе в четвертой четверти, — рассказала Алевтина Шевелева.

Во время каникул будут работать пришкольные лагеря, а также все учреждения допобразования, секции и кружки.