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В тульских школах весенние каникулы продлятся две недели

В тульских школах весенние каникулы продлятся две недели

Они пройдут с 22 марта по 5 апреля.

На заседании регионального оперштаба министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала, что несколько недель подряд в образовательных учреждениях сокращается число классов и групп, закрытых на карантин из-за ковида и ОРВИ.
 
На сегодняшний день в регионе нет ни одного детского сада, школы или учреждения среднего профессионального образования, которые были бы закрыты целиком.
 
Частично закрыты 10 детсадов (болеют 295 воспитанников), 12 школ (315 учеников на больничном) и 4 группы в учреждениях среднего профессионального образования (70 студентов).
 
- С 22 марта в наших учреждениях начнутся каникулы. Благодаря вовремя принятому решению о том, что мы продолжаем очный образовательный процесс, все ребята получат возможность две недели полноценно отдохнуть весной и с новыми силами приступить к учебе в четвертой четверти, — рассказала Алевтина Шевелева.
 
Во время каникул будут работать пришкольные лагеря, а также все учреждения допобразования, секции и кружки.
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Авторы: Кристина Вернигорина, Юлия Александрова
сегодня, в 14:49 +7
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