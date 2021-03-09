Алексей Дюмин о коронавирусе в Тульской области: «Угроза уходит, но она еще есть»

Фото из архива Myslo.

Об этом глава региона сказал на заседании регионального оперштаба.

- Уже почти год действует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, хочу отметить его слаженную работу, — сказал Алексей Дюмин. — В первую очередь, важно было сохранить здоровье наших граждан. Несмотря на то, что не было четкого алгоритма, работа велась «с колес». Но она дала хорошие результаты. Опасность постепенно уходит, но она еще есть.

Об обстановке с коронавирусом в Тульской области за минувшую неделю доложила заместитель главного государственного санитарного врача по Тульской области Марина Безбородова.

На прошедшей неделе среди жителей Тульской области зарегистрировано 6209 случаев ОРВИ, что на 19% ниже эпидпорога, на уровне предыдущей недели. Среди взрослого населения порог превышен на 2,3%.

В 21 образовательной организации Тульской области зарегистрированы случаи заноса ковида, на промышленных предприятиях региона — 13 случаев.

2 случая заболевания коронавирусом зафиксированы у туляков, вернувшихся из Ставропольского края.

За неделю сотрудники Роспотребнадзора проверили 83 объекта (общепит, торговля продовольственными и не продовольственными товарами), Нарушения есть, но не так много, как раньше: зафиксировано 6 нарушений, деятельность одного предприятия приостановлена.