После аномальных морозов в Центральной России резко потеплеет

В Центральной России после аномальных морозов наступит резкое потепление. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в Тульской области в ближайшие несколько дней ночная температура воздуха опустится до 20 градусов мороза. Дневная будет колебаться от -13 до -11°С.

Потепление придет в регион уже к выходным. Днем в воскресенье будет +3°С, ночью – +1°C. Ожидается облачная погода и небольшой дождь.