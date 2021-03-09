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После аномальных морозов в Центральной России резко потеплеет

После аномальных морозов в Центральной России резко потеплеет

Плюсовая температура установится к концу недели.

В Центральной России после аномальных морозов наступит резкое потепление. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в Тульской области в ближайшие несколько дней ночная температура воздуха опустится до 20 градусов мороза. Дневная будет колебаться от -13 до -11°С. 

Потепление придет в регион уже к выходным. Днем в воскресенье будет +3°С, ночью – +1°C. Ожидается облачная погода и небольшой дождь. 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:24 +7
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