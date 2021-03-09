В Туле за хранение наркотиков осудили жителя Рязани
Мужчина купил кокаин и пытался употребить его в холле отеля.
В Туле 37-летний ранее судимый рязанец признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что 20 июля прошлого года безработный обвиняемый купил 1,78 г кокаина и планировал употребить его в холле отеля SK ROYAL. Его действия пресекли сотрудники полиции, которых вызвали сотрудники отеля.
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Другие статьи по темам
ТРО Союза машиностроителей России: в Туле обсудили перспективы работы на год и проведение форума «Инженеры будущего – 2021»