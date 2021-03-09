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В Туле за хранение наркотиков осудили жителя Рязани

В Туле за хранение наркотиков осудили жителя Рязани

Мужчина купил кокаин и пытался употребить его в холле отеля.

В Туле 37-летний ранее судимый рязанец признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 20 июля прошлого года безработный обвиняемый купил 1,78 г кокаина и планировал употребить его в холле отеля SK ROYAL. Его действия пресекли сотрудники полиции, которых вызвали сотрудники отеля.
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. 
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сегодня, в 16:50 −1
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