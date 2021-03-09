Ночью в небе над центральной частью России появятся «ледяные иглы»

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С 21.00 10 марта до 3.00 11 марта в небе над столицей и соседними регионами ожидается морозный туман. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Специалист отметил, что из-за арктического вторжения в ближайшие двое суток жителей Центральной России ждут аномальные морозы – температура опустится на 15 градусов ниже нормы.

С учётом малооблачной погоды будет происходить процесс вымораживания водяного пара и могут появиться так называемые «ледяные иглы». Синоптики также прогнозируют морозный туман с ухудшением видимости до 500-1000. Это может привести к появлению «светящихся столбов», идущих от фонарей в небо.