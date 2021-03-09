новости
новости
Регистрация
Ночью в небе над центральной частью России появятся «ледяные иглы»
Фото: orenburg.bezformata.com

Ночью в небе над центральной частью России появятся «ледяные иглы»

Температура воздуха опустится примерно на 15 градусов ниже нормы.

С 21.00 10 марта до 3.00 11 марта в небе над столицей и соседними регионами ожидается морозный туман. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Специалист отметил, что из-за арктического вторжения в ближайшие двое суток жителей Центральной России ждут аномальные морозы – температура опустится на 15 градусов ниже нормы.

С учётом малооблачной погоды будет происходить процесс вымораживания водяного пара и могут появиться так называемые «ледяные иглы». Синоптики также прогнозируют морозный туман с ухудшением видимости до 500-1000. Это может привести к появлению «светящихся столбов», идущих от фонарей в небо.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:42 +8
Другие статьи по темам
Событие
резкое похолоданиеледяные иглысветящиеся столбы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители новостройки на Калужском шоссе пожаловались губернатору на промерзание стен
Жители новостройки на Калужском шоссе пожаловались губернатору на промерзание стен
На трассе «Крым» в Туле столкнулись Skoda Octavia и Kia Rio
На трассе «Крым» в Туле столкнулись Skoda Octavia и Kia Rio
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.