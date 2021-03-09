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На трассе «Крым» в Туле столкнулись Skoda Octavia и Kia Rio

На трассе «Крым» в Туле столкнулись Skoda Octavia и Kia Rio

Оба водителя получили незначительные травмы и после оказания помощи были отпущены домой.

В 16.48 на 192-м километре трассы «Крым» в Туле, 33-летний водитель Skoda Octavia, совершая левый поворот, не пропустил встречную легковушку Kia Rio под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Тульской области, они получили незначительные травмы и после оказания помощи были отпущены домой.

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