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Жители новостройки на Калужском шоссе пожаловались губернатору на промерзание стен
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Жители новостройки на Калужском шоссе пожаловались губернатору на промерзание стен

Причиной утечки тепла стала разгерметизация межпанельных швов.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина рассмотрели обращения жителей. Жительница новостройки на Калужском шоссе пожаловалась на промерзание стены в квартире.  

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал, что сотрудники управляющей компании и промышленные альпинисты уже осмотрели дом – причиной холода стала разгерметизация межпанельных швов между третьим и четвертым подъездом.

Это строительный дефект, но все расходы по проведению ремонта коммунальщики взяли на себя. Подрядчик уже приступил к работам – к 20 марта ему предстоит заделать швы с 1 по 19 этаж.

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Люди
Алексей ДюминДмитрий Миляев
Место
ТулаКалужское шоссе

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