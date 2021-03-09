Жители новостройки на Калужском шоссе пожаловались губернатору на промерзание стен

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На оперативном совещании у Алексея Дюмина рассмотрели обращения жителей. Жительница новостройки на Калужском шоссе пожаловалась на промерзание стены в квартире.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал, что сотрудники управляющей компании и промышленные альпинисты уже осмотрели дом – причиной холода стала разгерметизация межпанельных швов между третьим и четвертым подъездом.

Это строительный дефект, но все расходы по проведению ремонта коммунальщики взяли на себя. Подрядчик уже приступил к работам – к 20 марта ему предстоит заделать швы с 1 по 19 этаж.