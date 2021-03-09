Маломобильных туляков будут вакцинировать на дому

Об этом сообщили на очередном совещании регионального оперштаба.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк рассказал о том, сколько туляков с коронавирусом сейчас находится в больницах:

- На лечении в госпиталях сейчас находится 654 человека, 60% из них - это лица старше 65 лет. Еще лечатся 7 детей. К аппаратам ИВЛ подключён 71 пациент.

231 койка свободна (это 25% от общего количества). Хочу отметить, что в настоящий момент в регионе вакцинировано 93 тысячи человек. На остатке имеется чуть больше 14 тысяч доз вакцин.

Кроме этого, Эрк заметил, что в ближайшее время в регионе появятся бригады, которые будут выезжать на дом к маломобильным гражданам для того, чтобы вакцинировать их.