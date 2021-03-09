На Щекинском шоссе в Туле произошло странное ДТП

Автомобиль врезался в отбойник, при этом никого не было видно за рулем.

Очевидец прислал в редакцию кадры с моментом ДТП, которое произошло днем 6 марта на Щекинском шоссе в Туле. По словам автора видео, странность автоаварии заключалась в том, что за рулем легковушки никого не было видно.

«Встречная машина въехала в отбойник и за рулем никого не было видно. Водитель либо заснул, либо ему плохо стало. Кажется, на подъеме машина остановилась — я видел в зеркало заднего вида», — объяснил очевидец.

В региональном УГИБДД корреспонденту Myslo сообщили, что 6 марта в дежурную часть не поступала заявка об аварии в этом месте Щекинского шоссе. Поэтому можно предположить, что в ДТП никто не пострадал.