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На Щекинском шоссе в Туле произошло странное ДТП

На Щекинском шоссе в Туле произошло странное ДТП

Автомобиль врезался в отбойник, при этом никого не было видно за рулем.

Очевидец прислал в редакцию кадры с моментом ДТП, которое произошло днем 6 марта на Щекинском шоссе в Туле. По словам автора видео, странность автоаварии заключалась в том, что за рулем легковушки никого не было видно.
 
«Встречная машина въехала в отбойник и за рулем никого не было видно. Водитель либо заснул, либо ему плохо стало. Кажется, на подъеме машина остановилась — я видел в зеркало заднего вида», — объяснил очевидец.
 
В региональном УГИБДД корреспонденту Myslo сообщили, что 6 марта в дежурную часть не поступала заявка об аварии в этом месте Щекинского шоссе. Поэтому можно предположить, что в ДТП никто не пострадал.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:10 +3
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