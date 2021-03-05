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Туляков приглашают на выставку фотографий юных модников прошлого века

Туляков приглашают на выставку фотографий юных модников прошлого века

Кадры из прошлого можно будет увидеть в галерее «Ясная Поляна» с 12 марта.

В тульской галерее «Ясная Поляна» (ул. Октябрьская, д. 12) 12 марта состоится открытие выставки «Детская мода. 100 лет назад». Выставка подготовлена столичным Мультимедиа-Арт Музеем и дополнена снимками из фондов музея-усадьбы «Ясная Поляна».

В экспозиции представлены 80 снимков, сделанных более века назад по всей территории Российской Империи – от Могилева до Владивостока и от Архангельска до Баку. Это классические для своего времени парадные и бытовые портреты и групповые снимки, главными героями которых стали дети.

Крестильные рубашки и гимназическая форма, простая крестьянская одежда и кружевные бальные наряды, ситцевые платья и матроски – на снимках известных и уже забытых фотографов оживёт мода и быт 1900-х годов.

Посетители выставки также увидят портреты детей и внуков Льва Николаевича Толстого, сделанные в Ясной Поляне более 100 лет назад. Открытие выставки состоится в 16.00, она будет работать с 13 марта по 25 апреля, со вторника по воскресенье, с 11.00 до 18.00.

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