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Масленичные гуляния в Туле открыл Фестиваль вкусов СТО

Масленичные гуляния в Туле открыл Фестиваль вкусов СТО

Местные производители представили для жителей и гостей областной столицы свою продукцию.

Фестиваль вкусов СТО открылся в субботу, 6 марта. Свою продукцию представили тульские производители-участники проекта «Сделано в Тульской области».

Палатки расположились на улице Металлистов. Здесь можно продегустировать и купить понравившиеся вкусности к праздничному столу.

На торжественном открытии фестиваля гостей поприветствовал министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов:

- Программа «Сделано в Тульской области» молодая, она создана в июле 2020 года по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Но она уже популярна не только у производителей, но и у потребителей. Они открывают для себя новые продукты - молочные, мясные, кондитерские изделия.

Сейчас в программе участвуют более 80 предпринимателей, и мы планируем, что их число будет расти, причем не только за счет производителей сельскохозяйственной продукции, а, например, той, которая популяризирует Тулу и её красоты, среди них в том числе самовары, гармони и т.д. 

Программа «Сделано в Тульской области» развивается, участники получают дополнительную поддержку, в том числе возможность выйти в торговые сети, участвовать в ярмарках и фестивалях.

В планах - расширение межрегионального сотрудничества, чтобы производители могли выйти на крупные рынки Москвы, Санкт-Петербурга и т.д. 

Фестиваль стал не только площадкой для торговли продуктами местного производства. Сыровары подготовили шоу с сырной головой, также были организованы фотозоны, игры, эстафеты и выступления артистов.

Ярмарка будет работать каждый день с 12 до 20 часов до 14 марта включительно. Программа размещена здесь.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 20:07 0
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