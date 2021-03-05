Фото из архива Myslo.
На пожаре в Узловой пострадал мужчина
Он госпитализирован с ожогами.
5 марта в 1.43 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в одноквартирном жилом доме в Узловой в поселке Дубовка на ул. Пархоменко.
Около получаса четыре пожарных расчета тушили огонь.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тульской области, на пожаре пострадал 46-летний мужчина. Он госпитализирован с ожогами.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел изнутри.
Обстоятельства пожара выясняются.
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