На пожаре в Узловой пострадал мужчина

Фото из архива Myslo.

Он госпитализирован с ожогами.

5 марта в 1.43 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в одноквартирном жилом доме в Узловой в поселке Дубовка на ул. Пархоменко.

Около получаса четыре пожарных расчета тушили огонь.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тульской области, на пожаре пострадал 46-летний мужчина. Он госпитализирован с ожогами.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел изнутри.

Обстоятельства пожара выясняются.