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«Накажи автохама»: в Туле Mazda припарковалась на тротуаре и принципиально не пропускала пешеходов

«Накажи автохама»: в Туле Mazda припарковалась на тротуаре и принципиально не пропускала пешеходов

Продолжаем публиковать материалы, присланные читателями в нашу традиционную рубрику.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые рядом с домом № 9 по ул. Союзной в Туле. По его словам, гуляя с женой и ребенком в коляске, он столкнулся с хамством со стороны женщины-водителя автомобиля Mazda.
 
«Нам с коляской пришлось выйти на проезжую часть дороги, подвергая опасности ребенка, и обойти этого автохама! На мои претензии в ее адрес поступило холодное недовольство, «мол, зачем он ко мне вообще подошел!». После того как попали снова на тротуар, мы с супругой взяли телефоны. Сразу же автохамка сдала немного назад, при этом оставаясь всё равно на тротуаре. Находилась автохамка на тротуаре еще минут десять, пока мы не дошли до центрального офиса Сбербанка», — написал автор сообщения.
 
По мнению автора, к сожалению, подобные нарушения происходят всё чаще и чаще, а водители в таких ситуациях чувствуют себя безнаказанными.
 
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:01 +10
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