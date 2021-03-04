«Накажи автохама»: в Туле Mazda припарковалась на тротуаре и принципиально не пропускала пешеходов

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые рядом с домом № 9 по ул. Союзной в Туле. По его словам, гуляя с женой и ребенком в коляске, он столкнулся с хамством со стороны женщины-водителя автомобиля Mazda.

«Нам с коляской пришлось выйти на проезжую часть дороги, подвергая опасности ребенка, и обойти этого автохама! На мои претензии в ее адрес поступило холодное недовольство, «мол, зачем он ко мне вообще подошел!». После того как попали снова на тротуар, мы с супругой взяли телефоны. Сразу же автохамка сдала немного назад, при этом оставаясь всё равно на тротуаре. Находилась автохамка на тротуаре еще минут десять, пока мы не дошли до центрального офиса Сбербанка», — написал автор сообщения.

По мнению автора, к сожалению, подобные нарушения происходят всё чаще и чаще, а водители в таких ситуациях чувствуют себя безнаказанными.