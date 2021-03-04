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На каких улицах Тулы 5 марта отключат электричество

На каких улицах Тулы 5 марта отключат электричество

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Ложевая, 136, 138,
  • ул. Вильямса, 14, 16, 20,
  • ул. Хворостухина, 2,
  • ул. Бондаренко, 15,
  • ул. Металлистов, 2-а, 10,
  • Красноармейский пр., 16,
  • ул. Пирогова, 33-35 (нечётн.), 35-а, 46,
  • ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
  • ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64,
  • пр. Ленина, 49,
  • ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
  • 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
  • ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
  • 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
  • ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а,
  • ул. Глухополянская, 19-б,
  • п. Косая Гора: ул. Победы, 1-б, 1-29 (нечётн.), 2-а, 2-30 (чётн.),
  • ул. М. Горького, 1, 2, 5,
  • ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 10, 9-а.
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