На каких улицах Тулы 5 марта отключат электричество

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Ложевая, 136, 138,

ул. Вильямса, 14, 16, 20,

ул. Хворостухина, 2,

ул. Бондаренко, 15,

ул. Металлистов, 2-а, 10,

Красноармейский пр., 16,

ул. Пирогова, 33-35 (нечётн.), 35-а, 46,

ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,

ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64,

пр. Ленина, 49,

ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),

3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),

ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),

1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,

2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,

ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а,

ул. Глухополянская, 19-б,

п. Косая Гора: ул. Победы, 1-б, 1-29 (нечётн.), 2-а, 2-30 (чётн.),

ул. М. Горького, 1, 2, 5,

ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 10, 9-а.