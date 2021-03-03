Тульские боги фотошопа поколдовали над «воротами в ад» на ул. Вересаева

Вот что из этого вышло.

Яма на дороге – работа для профильных служб, а для читателей Myslo – возможность не только обсудить случившееся, но и продемонстрировать свой талант в искусстве фотошопа. И именно это мы предложили подписчикам портала «ВКонтакте».

Напомним, поводом для битвы титанов фотошопа стал провал на ул. Вересаева. «Ворота в ад» посреди проезжей части были обнаружены 1 марта. Провал появился из-за размытия грунта талыми водами.

Пока сотрудники «Тулагодоканала» устраняли аварию, подписчики Myslo поупражнялись в фотошопе.

Предлагаем и вам поупражняться с этим прекрасным холстом: