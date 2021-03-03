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Тульские боги фотошопа поколдовали над «воротами в ад» на ул. Вересаева

Тульские боги фотошопа поколдовали над «воротами в ад» на ул. Вересаева

Вот что из этого вышло.

Яма на дороге – работа для профильных служб, а для читателей Myslo – возможность не только обсудить случившееся, но и продемонстрировать свой талант в искусстве фотошопа. И именно это мы предложили подписчикам портала «ВКонтакте». 

Напомним, поводом для битвы титанов фотошопа стал провал на ул. Вересаева. «Ворота в ад» посреди проезжей части были обнаружены 1 марта. Провал появился из-за размытия грунта талыми водами

Пока сотрудники «Тулагодоканала» устраняли аварию, подписчики Myslo поупражнялись в фотошопе. 

Галерея
Тульские боги фотошопа поколдовали над «воротами в ад» на ул. Вересаева, Фото: 1
Тульские боги фотошопа поколдовали над «воротами в ад» на ул. Вересаева, Фото: 2
Тульские боги фотошопа поколдовали над «воротами в ад» на ул. Вересаева, Фото: 3
Тульские боги фотошопа поколдовали над «воротами в ад» на ул. Вересаева, Фото: 4
Тульские боги фотошопа поколдовали над «воротами в ад» на ул. Вересаева, Фото: 5
Тульские боги фотошопа поколдовали над «воротами в ад» на ул. Вересаева, Фото: 6
Тульские боги фотошопа поколдовали над «воротами в ад» на ул. Вересаева, Фото: 7
Тульские боги фотошопа поколдовали над «воротами в ад» на ул. Вересаева, Фото: 8
Тульские боги фотошопа поколдовали над «воротами в ад» на ул. Вересаева, Фото: 9
Тульские боги фотошопа поколдовали над «воротами в ад» на ул. Вересаева, Фото: 10
показать все фотографии

Предлагаем и вам поупражняться с этим прекрасным холстом:

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:40 +2
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