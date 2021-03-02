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«Ворота в ад» на ул. Вересаева: в администрации рассказали, почему провалился асфальт
Фото пресс-службы администрации Тулы.

«Ворота в ад» на ул. Вересаева: в администрации рассказали, почему провалился асфальт

Провал сегодня обещали ликвидировать.

Ранее Myslo писал, что в Туле на ул. Вересаева провалился асфальт. Местные жители окрестили его «воротами в ад». В пресс-службе администрации города рассказали, что провал грунта произошел 1 марта вследствие размытия его талыми водами. При этом водоснабжение не нарушено.
 
Сотрудники главного управления по Советскому территориальному округу оперативно огородили участок, оповестили о случившемся ЕДДС, управление по городскому хозяйству и АО «Тулагорводоканал».
 
 
Отметим, что в 2019 году в районе ул. Вересаева, 1 рабочие «Тулагорводоканала» проводили ремонт на сетях водоснабжения, затем асфальтовое покрытие было восстановлено. Данный участок находится на гарантии водоканала.
 
 
По сообщению администрации Тулы, сегодня на месте провала грунта будут проводиться ремонтные работы — на место выехала техника предприятия.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:28 +2
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