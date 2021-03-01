Туляки выбрали варианты оформления карты «Тройка»

Фото: vk.com/urban.tula

Три работы участников конкурса будут выпущены лимитированным тиражом в 2000 штук.

В Туле завершилось голосование по выбору альтернативного варианта оформления транспортной карты «Тройка». Победу в конкурсе одержала Полина Ильяш – она представила на суд участников голосования сразу несколько работ, две из которых набрали равное количество голосов. Тот же результат показал Назар Пономаренко.

Полина Ильяш получит от организаторов конкурса 20 тысяч рублей! Две работы Полины и работа Назара Пономаренко будут напечатаны лимитированным тиражом в 2000 штук.

Кроме того, организаторы решили отметить работы Михаила Грекова, Екатерины Бузовой, Татьяны Мануиловой, Алисы Игнатьевой и Дарьи Прохоровой. Они получат карту «Тройка» с 3000 рублей на балансе и памятные подарки от Московского метрополитена.