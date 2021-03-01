Тульские следователи раскрыли особо тяжкое преступление восьмилетней давности

Кадр из видео пресс-службы СУ СК России по Тульской области

Следователями отделения по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет СУ СК России по Тульской области предъявили 51-летнему мужчине обвинение в совершении преступления восьмилетней давности.

По версии следствия, 18 июля 2012 года в пос. Ревякино Ясногорского района два местных жителя поссорились во время совместного застолья. Один из них нанёс собутыльнику несколько ударов по телу и голове, от которых тот позже скончался в больнице.

Из-за неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, предварительное следствие было приостановлено, дело долгое время оставалось нераскрытым. Благодаря кропотливой работе следователей и экспертов удалось доказать вину 51-летнего местного жителя. Он задержан и признался в содеянном.