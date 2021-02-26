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Спасти нельзя убрать: жителей приглашают обсудить судьбу тульского трамвая

Спасти нельзя убрать: жителей приглашают обсудить судьбу тульского трамвая

Активисты «Городских проектов» зовут на встречу в «Октаву» всех желающих.

27 февраля в индустриальном кластере «Октава» состоится встреча-обсуждение «Тульский трамвай: как лечить пациента». Активисты тульских «Городских проектов» предлагают обсудить сложившуюся ситуацию с трамваем и наметить пути решения. А еще рассмотрят предложения по выходу из кризиса, развитию сети, обновлению парка. 

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.



Напомним, что только за этот месяц случилось три аварии, связанных с трамваями: в начале февраля на ул. Советской вагон сошел с рельсов, произошел обрыв проводов на Зеленстрое и недавнее происшествие с отрывом колеса в районе автовокзала.  

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Автор: Владимир Сундуков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:38 −2
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