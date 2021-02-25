«Утром – давка, вечером – пересадки»: туляки жалуются на работу автобуса № 12

Жители Привокзального района считают, что интервал движения не соблюдается, новые машины на маршрут не добавляют, а число пассажиров с каждым годом растет.

В редакцию Myslo обратились жители Привокзального района с жалобой на работу автобуса № 12. Это единственный муниципальный маршрут, соединяющий Привокзальный район с Пролетарским.

«Интервал движения транспорта по маршруту не поддается никакому здравому смыслу – от 30 минут! Вечером, после 17.30, автобус сходит с маршрута и едет в гараж. Мы работаем до 18-19 часов и хотим комфортно добраться домой после работы, забрав детей из детских садов, но вместо этого приходится ездить в переполненных маршрутках, да ещё с пересадками».

По словам пассажиров, утром интервал движения увеличивается до часа, а в салонах всегда страшная давка. Диспетчеры разводят руками: нет водителей, не можем обеспечить движение по графику.

«За последние годы в микрорайоне появилось более 20 новых домов, строятся дополнительные кварталы, – отмечают наши читатели. – На 12-й маршрут не добавили дополнительные автобусы, а сам маршрут удлинили – на ул. Степанова в салоне остается максимум 20 человек, а в пос. Молодежный автобус едет уже пустой. В этом году добраться от РТИ до центра города стало ещё сложнее – с маршрута № 11 убрали три единицы транспорта, с маршрута № 12 – одну».

Редакция Myslo обратилась за комментарием в городское управление по транспорту и дорожному хозяйству. Вот что нам ответили:

«Автобусный маршрут № 12 «Завод РТИ – Птицефабрика «Тульская» обслуживается МКП «Тулгорэлектротранс». В будние дни на маршруте работают 7 автобусов со средним интервалом движения 17 минут в часы пик, в выходные дни – 6 автобусов с интервалом 22 мин. Все автобусы, выходящие в рейс после 17.30, должны проезжать весь маршрут, до конечной остановки.

Однако наряду с имеющимися фактами перегруженности центральных магистралей города, приводящих к задержкам в движении транспорта и значительным отклонениям от установленного расписания, наблюдаются факты несоблюдения расписания по причинам схода транспортных средств по технической неисправности, а также дефицита водителей из-за болезней. По всем фактам несоблюдения установленной схемы и расписания движения с перевозчиком ведется претензионная работа.

Для повышения качества транспортного обслуживания населения 24 февраля начал работать новый автобусный маршрут № 40 «Завод РТИ – д. Бежка». На маршруте курсируют 12 машин, средний интервал движения в час пик – 10 минут, режим работы – с 5.30 до 23.40».