Часть Зареченского района осталась без электричества
По предварительным данным, это связано с нештатной ситуацией на подстанции.
Примерно в 16.00 на ул. М. Горького на трансформаторной подстанции, предположительно, произошло возгорание – на месте работали несколько пожарных расчётов.
Как сообщают жители Заречья, подача электроэнергии до сих пор окончательно не восстановлена – света нет на улицах М. Горького, Токарева и ряде других. На отдельных перекрёстках не работают светофоры.
В городской ЕДДС сообщили, что ремонтные бригады занимаются устранением неполадок, в ближайшее время подача электричества будет возобновлена.
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