Часть Зареченского района осталась без электричества

По предварительным данным, это связано с нештатной ситуацией на подстанции.

Примерно в 16.00 на ул. М. Горького на трансформаторной подстанции, предположительно, произошло возгорание – на месте работали несколько пожарных расчётов.

Как сообщают жители Заречья, подача электроэнергии до сих пор окончательно не восстановлена – света нет на улицах М. Горького, Токарева и ряде других. На отдельных перекрёстках не работают светофоры.

В городской ЕДДС сообщили, что ремонтные бригады занимаются устранением неполадок, в ближайшее время подача электричества будет возобновлена.