Детдомовец из Чернского района сыграл в хоккей на Красной площади

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Накануне на ГУМ-катке на Красной площади состоялся хоккейный гала-матч, посвященный Дню защитника Отечества. Он прошел в рамках Всероссийского социально-образовательного проекта «Служу Отечеству!».

В мероприятии приняли участие воспитанники детских домов из разных регионов России, а также знаменитые российские хоккеисты и высшие должностные лица органов власти и безопасности России.

При поддержке губернатора Алексея Дюмина Тульскую область на матче представил воспитанник Долматовского детского дома (Чернский район) Дмитрий Масловский. Юному хоккеисту недавно исполнилось 17 лет. Дмитрий — капитан одной из хоккейных команд, организованных в детском доме.

Юные спортсмены побывали в столичном Музее Победы, пообщались с прославленными советскими хоккеистами и сыграли на одном поле со своими кумирами, среди которых чемпионы мира и Олимпийских игр Алексей Морозов, Александр Гуськов, Олег Кваша и другие.

Товарищеский матч закончился вничью – 8:8. Все участники получили почетные грамоты и памятные сувениры.