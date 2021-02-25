В Куркинском районе рецидивиста осудят за убийство матери

Мужчина был пьян и жестоко избил пенсионерку. Роковая ссора произошла 29 декабря прошлого года.

Исполняющий обязанности прокурора Куркинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Ранее судимый мужчина обвиняется в убийстве.

Днем 29 декабря прошлого года безработный злоумышленник был пьян. Он поссорился со своей матерью и жестоко её избил – 70-летняя женщина получила множество ударов кулаками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте. Убийца ожидает суда.