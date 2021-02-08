В Тульской области отменена часть коронавирусных ограничений

8 февраля губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Для защиты здоровья граждан, снижения рисков распространения коронавируса до 25 февраля продлен установленный ранее запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий.

Также на две недели продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет, кроме тех, у кого прошло 14 дней после второго этапа вакцинации и имеется сертификат о её прохождении.

Действие льготных проездных и скидок на проезд для людей в возрасте 65+ по-прежнему приостановлено.

В то же время с сегодняшнего дня при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований могут возобновить работу бильярдные и боулинг-клубы, за исключением проведения развлекательных мероприятий. С 2.00 до 7.00 их деятельность по-прежнему запрещена.

С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться по ссылке.