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В Тульской области отменена часть коронавирусных ограничений

В Тульской области отменена часть коронавирусных ограничений

Бильярдным и боулингу разрешили работать до 2.00. А вот самоизоляцию для туляков 65+ продлили.

8 февраля губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Для защиты здоровья граждан, снижения рисков распространения коронавируса до 25 февраля продлен установленный ранее запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий.

Также на две недели продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет, кроме тех, у кого прошло 14 дней после второго этапа вакцинации и имеется сертификат о её прохождении.

Действие льготных проездных и скидок на проезд для людей в возрасте 65+ по-прежнему приостановлено.

В то же время с сегодняшнего дня при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований могут возобновить работу бильярдные и боулинг-клубы, за исключением проведения развлекательных мероприятий. С 2.00 до 7.00 их деятельность по-прежнему запрещена.

С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться по ссылке.

 
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