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Наихудший сценарий: в Тульской области во время паводка затопит 14 мостов и два частных сектора
Фото из архива Myslo.

Наихудший сценарий: в Тульской области во время паводка затопит 14 мостов и два частных сектора

В правительстве региона обсудили подготовку к паводковому сезону.

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов доложил губернатору Алексею Дюмину:

– Снегозапас на территории области превышает многолетние значения за последние 35 лет. По прогнозу, осадки будут продолжаться. По уточненным данным, в период весеннего половодья возможно подтопление 14 низководных мостов в 8 муниципальных образованиях. Вследствие этого может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами, в которых проживает 2361 человек. Также, возможно, подтопит один участок дороги регионального значения.

При наихудшем сценарии не исключаем подтопление частного сектора в двух МО — 38 участков в Туле и 32 – в селе Дедилово.

По словам Алексея Павлова, все мероприятия на случай паводка спланированы, план утвержден.

Напомним, последний раз серьезный паводок в Тульской области был в 2018 году. Тогда в Туле подтопило участок проезжей части по набережной Дрейера, а также 15 низководных мостов в 9 муниципальных образованиях региона. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:44 +2
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