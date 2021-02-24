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В Богородицке грабитель распугивал продавцов ножом-бабочкой
Изображение RJA1988 с сайта Pixabay.

В Богородицке грабитель распугивал продавцов ножом-бабочкой

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

В Богородицке Тульской области сотрудники полиции задержали магазинного грабителя. По имеющимся данным, 23 февраля подозреваемый взял с витрины бутылку пива и направился к выходу мимо касс. При этом он держал в руке нож-бабочку, чтобы никто не попытался отобрать у него неоплаченный товар.
 
«Работники торговой точки вызвали полицию. Вскоре после того, как похититель покинул магазин, он был обнаружен и задержан. 28-летний неработающий местный житель признался в грабеже», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас в МО МВД России «Богородицкий» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:52 +3
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Место
Тульская областьБогородицк

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