В Центральном и Рогожинском парках Тулы пройдут рейды по незаконному выгулу собак
На нарушителей составят протоколы.
В Туле на территории Центрального и Рогожинского парков пройдут комплексы мероприятий по соблюдению требований при выгуле собак в установленных местах.
Напомним, указанные парки относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Для них установлен режим особой охраны, в том числе запрет выгула собак вне отведенных для этого площадок. Кроме того, на владельцев животных возложена обязанность по уборке продуктов их жизнедеятельности.
Напомним, в ЦПКиО им.
В Рогожинском парке такая площадка одна — в районе ЖК «Оружейная слобода» со стороны ул. Михеева.
Всего в Туле существуют 17 площадок для выгула животных.
ГУ ТО «Тульские парки» напоминает, что нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях в соответствии со статьей 8.39 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей.