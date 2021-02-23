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В Центральном и Рогожинском парках Тулы пройдут рейды по незаконному выгулу собак

В Центральном и Рогожинском парках Тулы пройдут рейды по незаконному выгулу собак

На нарушителей составят протоколы.

В Туле на территории Центрального и Рогожинского парков пройдут комплексы мероприятий по соблюдению требований при выгуле собак в установленных местах.

Напомним, указанные парки относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Для них установлен режим особой охраны, в том числе запрет выгула собак вне отведенных для этого площадок. Кроме того, на владельцев животных возложена обязанность по уборке продуктов их жизнедеятельности.

Напомним, в ЦПКиО им. П. П. Белоусова находится три собачьи площадки — в районе дома 98 по ул. Тульского Рабочего Полка, в районе технических ворот со стороны ул. Первомайской, в районе пляжной территории со стороны ул. Тульского Рабочего Полка.

В Рогожинском парке такая площадка одна — в районе ЖК «Оружейная слобода» со стороны ул. Михеева.

Всего в Туле существуют 17 площадок для выгула животных.

ГУ ТО «Тульские парки» напоминает, что нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях в соответствии со статьей 8.39 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:15 +5
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