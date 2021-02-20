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Житель Венева построил часовню в память о дочери, погибшей в ДТП
фото часовни: Виктор Степанов

Житель Венева построил часовню в память о дочери, погибшей в ДТП

Строительство заняло восемь лет.

12 ноября 2009 года семья Степановых попала в ДТП. В их машину, припаркованную на обочине, врезалась иномарка, за рулем которой находился брянский предприниматель. В результате аварии Виктор и Светлана Степановы получили тяжелые травмы, а их 14-летняя дочь провела полтора месяца в коме и умерла накануне Нового года, 30 декабря.

В 2013 году Виктор Андреевич решил построить в память о дочери часовню. Арендовал 10 соток у деревни Богоявленка и приступил к строительству. После суда виновника аварии отправили в колонию-поселение и присудили выплатить Степановым 2 миллиона рублей в качестве компенсации. Эти деньги и планировалось пустить на строительство, но бизнесмен провел в колонии всего 10 месяцев, после чего его отпустили и он просто исчез. За это время он перевел на счет Степановых всего около 10-15 тысяч рублей.

Тем не менее Виктор Андреевич не отчаялся и продолжил возводить часовню собственноручно. На этой неделе был возведен купол и установлен крест. Теперь предстоят внутренние отделочные работы.

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:45 +21
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