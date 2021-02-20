Момент ДТП с участием авто газовой службы в Туле снял видеорегистратор
Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.
Очевидец прислал в редакцию запись момента ДТП с участием микроавтобуса Fiat Ducato газовой службы и легковушки Kia Rio в Туле. Хорошо видно, что спецавтомобиль поворачивал с ул. Фрунзе на ул Первомайскую на зеленый.
Напомним, в результате столкновения у Fiat Ducato отвалилось переднее левое колесо. Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.
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