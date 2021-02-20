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Момент ДТП с участием авто газовой службы в Туле снял видеорегистратор

Момент ДТП с участием авто газовой службы в Туле снял видеорегистратор

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.

Очевидец прислал в редакцию запись момента ДТП с участием микроавтобуса Fiat Ducato газовой службы и легковушки Kia Rio в Туле. Хорошо видно, что спецавтомобиль поворачивал с ул. Фрунзе на ул Первомайскую на зеленый.
 
Напомним, в результате столкновения у Fiat Ducato отвалилось переднее левое колесо. Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.
 

 

Галерея
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 1
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 2
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 3
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 4
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 5
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 6
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 7
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:43 0
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