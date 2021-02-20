Момент ДТП с участием авто газовой службы в Туле снял видеорегистратор

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.

Очевидец прислал в редакцию запись момента ДТП с участием микроавтобуса Fiat Ducato газовой службы и легковушки Kia Rio в Туле. Хорошо видно, что спецавтомобиль поворачивал с ул. Фрунзе на ул Первомайскую на зеленый.