Борис Листов: глобальная цель Россельхозбанка – возрождение деревни

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В 2020 году Россельхозбанк выдал порядка 70 млрд рублей кредитных средств малым формам хозяйствования в агробизнесе, увеличив показатель на 16 % за год. При этом 81 % средств аграриям банк выдал по льготной ставке. РСХБ планирует поддерживать высокие темпы поддержки сельхозбизнеса, внедрить линейку новых коробочных решений, а также существенно расширить возможности цифровых экосистем. Об этом сообщил Председатель Правления банка Борис Листов на XXXII Съезде АККОР в Москве.

«Российский АПК стал настоящим драйвером экономики и фактором её восстановления. Это стало возможным благодаря мощной поддержке и упорному труду всего сектора. Но главные участники этого аграрного прорыва – именно работники сельского хозяйства. Наша задача – помочь фермерскому движению России окрепнуть. Ведь в нем колоссальная созидательная сила. Мы работаем для того, чтобы окружить фермеров и жителей села максимально комфортными и удобными сервисами, всегда быть рядом и быть для них больше, чем банк. В конечном итоге мы преследуем глобальную цель – возродить российскую деревню», – сказал Борис Листов.

«Успех фермеров – это успех России. За минувшие годы фермеры стали настоящей опорой АПК страны. Работа фермерского сообщества ответственная и напряжённая, необходима надёжная и постоянная поддержка. Эффективное сотрудничество АККОР и Россельхозбанка характеризует полное отсутствие просроченной задолженности членов организации перед опорным банком АПК. Мы видим и в масштабах страны, и в регионах, как Россельхозбанк идёт навстречу, и мы видим результаты совместной работы. Мы приветствуем создание банком новых продуктов, а также нефинансовых сервисов», – сказал Президент АККОР Владимир Плотников.

Владимир Плотников подчеркнул, что фермерское движение России играет все более весомую роль в сельском хозяйстве. Так, с 2015 до 2020 года производство продукции КФХ выросло с 442 до 706 млрд рублей, то есть на 60%.

В Тульском регионе налажено тесное взаимодействие банка и региональной АККОР. Более 80 % членов ассоциации КФХ Тульской области являются клиентами Россельхозбанка.

«С Тульским филиалом РСХБ мы давно работаем. Многие вопросы можем оперативно решать в прямом взаимодействии с директором филиала, а для фермеров очень важно видеть внимание к их проблемам и реальные дела. Сокращение списка документов и упрощение процедуры получения кредитов – это вопрос, который не раз обсуждался на наших встречах, и отрадно, что он начинает решаться. Нам понятны перспективы присутствия в Интернете, но небольшие хозяйства не всегда могут создать свой сайт и развивать его. Надеемся, что экосистема Свое Фермерство станет отличным инструментом как для реализации продукции, так и поиска партнеров и решения повседневных производственных задач» – отметила Людмила Замотина, исполнительный директор АКФХ Тульской области.

В 2021 году Россельхозбанк планирует осуществить масштабные улучшения продуктовой линейки для фермерских хозяйств. Разрабатываемые новые тарифные планы оптимизированы под интересы начинающих фермеров, развивающегося бизнеса, а также крупных фермерских хозяйств. Эти предложения будут доступны предпринимателям по более низкой, чем действующие планы, цене, а также будут включать расширенный пакет дополнительных услуг. В частности, совещания с АККОР выявили потребность аграриев в консультациях по землепользованию – теперь юридические консультации войдут в пакетные предложения.

Банк также продолжит работу по упрощению процедуры выдачи кредитов. В 2020 году доля заявок, рассмотренных по ускоренной процедуре до 3 дней, выросла с 6 % до 15 %, а до 10 дней – с 28 % до 40 %. В 2021 году планируется внедрить кредитный конвейер. Он позволит ускорить процесс рассмотрения заявки и принятия решения до 4 часов.

Инновации заметно преобразуют запущенные в 2020 году экосистемы для аграриев. Интернет-площадка В2В Своё Фермерство, где в цифровом формате собраны товары, услуги и сервисы для эффективного ведения агробизнеса, прирастет возможностью онлайн-оформления кредитов, лизинга, а также образовательной площадкой АгроТВ. На ней фермеры смогут найти видео, обучающие разным аспектам сельскохозяйственной деятельности.

Пополнится и функционал интернет-площадки В2С Своё Родное, которая предназначена для сбыта фермерской продукции и продвижения агротуризма. Например, фермеры смогут проводить акции на свои товары, внедрять промокоды и делать скидки, а также напрямую предлагать свои услуги бизнесу из сегмента HoReCa. Планируется также запустить сервис совместных закупок фермерской продукции для экономии средств пользователей системы.

Экосистема Россельхозбанка – это целый комплекс сервисов на одной платформе, которые помогут предпринимателям в сфере АПК легко перевести свой бизнес в онлайн:

маркетплейс Своё родное – это готовая витрина для продажи товаров от фермерских хозяйств и производителей сельхозпродукции. Чтобы разместить товары в маркетплейсе, не нужны никакие вложения – после несложной регистрации предприниматели могут самостоятельно загрузить карточки своих товаров, которые станут доступны для покупателей из любой точки РФ. Также Своё родное позволяет продавать экскурсии на фермы, мастер-классы и другие услуги для туристов.

– это готовая витрина для продажи товаров от фермерских хозяйств и производителей сельхозпродукции. Чтобы разместить товары в маркетплейсе, не нужны никакие вложения – после несложной регистрации предприниматели могут самостоятельно загрузить карточки своих товаров, которые станут доступны для покупателей из любой точки РФ. Также Своё родное позволяет продавать экскурсии на фермы, мастер-классы и другие услуги для туристов. агросервисы включают в себя ряд онлайн услуг, которые значительно облегчат решение ежедневных задач агробизнеса: подобрать персонал из открытой базы вакансий, внедрить передовые агротехнологии, подобрать семена, средства защиты растений, получить онлайн-консультацию ветеринара и т.п.

включают в себя ряд онлайн услуг, которые значительно облегчат решение ежедневных задач агробизнеса: подобрать персонал из открытой базы вакансий, внедрить передовые агротехнологии, подобрать семена, средства защиты растений, получить онлайн-консультацию ветеринара и т.п. сервисы поддержки бизнеса: помощь в получении сертификатов на продукцию и в регистрации бизнеса, поиск и аренда техники, продажи и покупка подержанной техники, онлайн-бухгалтерия и юридические услуги доступны каждому пользователю экосистемы.

помощь в получении сертификатов на продукцию и в регистрации бизнеса, поиск и аренда техники, продажи и покупка подержанной техники, онлайн-бухгалтерия и юридические услуги доступны каждому пользователю экосистемы. финансовые сервисы – упрощенная процедура кредитования и РКО в РСХБ.

– упрощенная процедура кредитования и РКО в РСХБ. информационные сервисы – актуальные новости на портале помогут быть в курсе событий отрасли.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



