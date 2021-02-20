Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».
Стартовал матч «Зенит» – «Арсенал»
Игру транслирует телеканал МАТЧ ТВ.
В Санкт-Петербурге стартовал матч 1/8 Кубка России «Зенит» – «Арсенал».
Стартовые составы команд:
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Луценко, Панченко.
Трансляцию матча можно посмотреть здесь:
https://matchtv.ru/channel/matchtv
https://matchtv.ru/channel/matchtv
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