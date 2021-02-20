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Алексей Дюмин наградил сотрудника МЧС, который спас трех человек в Алексине
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Алексей Дюмин наградил сотрудника МЧС, который спас трех человек в Алексине

Пожар, напомним, произошел 3 февраля в одном из домов на улице Ушинского.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил старшего пожарного 28-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Тульской области старшего сержанта внутренней службы Максима Иванова.
 
Вручая награду, губернатор отметил, что для жителей Тульской области защита Отечества всегда была и остается делом чести. Максим Иванов удостоился награды за спасение людей на пожаре в Алексине. 3 февраля там загорелся жилой дом.
 
По прибытии к месту происшествия пожарный заметил в окне второго этажа человека, которому требовалась помощь. Двоих человек Максим и его товарищи спасли по трехколенной лестнице. Затем в составе звена газодымозащитной службы он проник через оконный проем в квартиру и оказал помощь женщине, после чего с другими бойцами продолжил ликвидировать последствия возгорания, что позволило не допустить распространения пожара на другие этажи здания.
 
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