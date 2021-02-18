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В Туле пьяный угнал автомобиль на глазах у смотревшего в окно владельца
Изображение Jonathan Petersson с сайта Pixabay.

В Туле пьяный угнал автомобиль на глазах у смотревшего в окно владельца

Подозреваемого поймали сотрудники ДПС.

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Пирогова в Туле угнан ВАЗ-2114. По предварительной информации, владелец автомобиля увидел в окно, как в машину садится посторонний человек и уезжает. Мужчина сразу же позвонил в правоохранительные органы.
 
В городе немедленно ввели план «Перехват». Ориентировку с информацией о «четырнадцатой» получили все наряды полиции, дежурившие на улицах.
 
«На ВАЗ, похожий по описанию, обратили внимание сотрудники ДПС неподалеку от места происшествия. Полицейские приняли меры для остановки машины. Находившийся за рулем 27-летний мужчина признался в содеянном. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:26 +2
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