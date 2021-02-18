Главой Белевского района избран Михаил Бочаров

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Более 10 лет назад он уже занимал этот пост.

Члены Собрания представителей Белевского района избрали нового главу муниципального образования – вместо Ирины Соколовой, занимавшей этот пост более двух лет, главой района стал Михаил Бочаров.

В 2009 году он уже избирался главой Белевского района. Михаил Бочаров возглавляет в райцентре предприятие, занимающееся пассажирскими перевозками, и является учредителем фирмы, торгующей моторным топливом.

Напомним, ранее в Белевском районе сменился глава администрации – этот пост заняла Наталья Егорова.