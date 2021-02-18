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Главой Белевского района избран Михаил Бочаров
Фото из архива MySlo

Главой Белевского района избран Михаил Бочаров

Более 10 лет назад он уже занимал этот пост.

Члены Собрания представителей Белевского района избрали нового главу муниципального образования – вместо Ирины Соколовой, занимавшей этот пост более двух лет, главой района стал Михаил Бочаров.

В 2009 году он уже избирался главой Белевского района. Михаил Бочаров возглавляет в райцентре предприятие, занимающееся пассажирскими перевозками, и является учредителем фирмы, торгующей моторным топливом.

Напомним, ранее в Белевском районе сменился глава администрации – этот пост заняла Наталья Егорова.

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