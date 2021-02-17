В Тульской области стартовало первенство ЦФО по боксу

В наш регион съехались более 200 спортсменов.

В поселке Первомайский стартовало первенство Центрального федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. Торжественное открытие соревнований состоялось 16 февраля.

На крупный турнир, который проходит в современном спортивном комплексе «Юбилейный» компании «Щекиноазот», съехались 202 боксера из 17 регионов ЦФО.

Дом спорта не первый раз принимает у себя статусные соревнования и традиционно обеспечивает высокий уровень их проведения. Как и всегда, «Щекиноазот» выступил партнером турнира. Генеральным спонсором состязаний является Группа компаний ПМХ.

Дмитрий Коженкин, заместитель генерального директора по социальным вопросам ОАО «Щекиноазот», отметил:

Дмитрий Коженкин – Одним из самых важных пунктов социальной политики компании «Щекиноазот» решением президента Бориса Сокола стала поддержка детского и юношеского спорта в Щекинском районе и в Тульской области. На балансе компании находятся два спортивных учреждения — Дом спорта «Юбилейный» и центр единоборств в Щекино, который мы открыли в конце 2019 года. Основной упор сделан на то, чтобы дети бесплатно занимались боксом, борьбой, гимнастикой, акробатикой.

Дмитрий Александрович напомнил, что на средства «Щекиноазота» в Щекино ускоренными темпами идет строительство ледовой арены. Возведение комплекса планируется завершить к концу года.

– Упор будет сделан на то, чтобы мальчики занимались хоккеем, а девочки — фигурным катанием. Думаем о возрождении хоккейной команды «Корд». А еще в Щекинском районе мы поддерживаем развитие шахматной школы, открыли центр, где жители района, в том числе и маленькие, постигают это непростую логическую игру, совершенствуются в своем мастерстве.

В 13 весовых категориях боксеры поборются за награды и путевки на первенство России, которое состоится в апреле в Краснодарском крае.

Тульская команда — самая многочисленная. В ее составе заявлены 16 спортсменов. Глава Федерации бокса Тульской области Евгений Большешапов рассказал, какой результат для команды будет считаться приемлемым:

Евгений Большешапов – Этот турнир проводим уже четвертый год подряд среди ребят разных возрастов. Доверяем проведение соревнований «Щекиноазоту». Спасибо Борису Александровичу Соколу, главе компании, что взаимодействует с нами и помогает в организации спортивного праздника. Цель команды Тульской области — завоевать минимум 10 золотых медалей. Будем надеяться, что ребята порадуют нас своим мастерством и победами.

Старший тренер юношеской сборной региона Артем Емельянов рассказал о подготовке команды к первенству:

Артем Емельянов – Наши спортсмены хорошо подготовились. С частью команды мы проходили сборы в горах в Домбае, другая готовилась в Подольске. Будем стараться завоевать как можно больше медалей и добыть путевки на первенство России. Там уже будет формироваться состав национальной сборной.

Одни из перспективных наших спортсменов — Дмитрий Поляков и Максим Стекольников. Дима тренируется в Узловой, Максим — в СШ «Металлург» в Туле.

– К турниру готовились два месяца. Готовы на все сто процентов, будем выкладываться и выигрывать. Наша цель — только победа, — говорят ребята. — Соперники сильные приехали, думаем, слабых не будет.

Василий Стеблецов, старший тренер щекинского спортклуба «Витязь», выставил на первенство троих своих воспитанников — Дамира Сейдаметова, Руслана Пулатова и Кирилла Кириллова.



Василий Стеблецов и Кирилл Кириллов.

Кстати, еще один перспективный боксер и воспитанник щекинского бокса – Иван Онищенко. Он сейчас находится в Черногории, боксирует в составе сборной России на международном турнире среди юниоров Adriatic Pearl.

15-летний Игорь Зубков приехал на соревнования в составе рязанской команды. Тренер спортсмена — Анатолий Константинович Сорокин.

– Это первые крупные соревнования за последние полгода. Моя задача – выложиться на полную и занять призовые места. Соперники достойные, надо стараться. Пока высоких достижений у меня нет, самая значимая медаль для меня на данный момент — завоеванная на первенстве «Локомотив» в Иваново.

Понаблюдать за турниром в Дом спорта «Юбилейный» приехал известный российский боксер-профессионал, чемпион мира по версиям IBF и IBO, чемпион Азии по версии PABA, чемпион Европы по версии WBO Эдуард Трояновский.

– Я неоднократно в прошлом выступал на тульской земле, приехал поддержать команду Орловской области и вашего региона. Хочу посмотреть, кто будет сильнейшим на ЦФО. Турнир важен для ребят, потому что отберутся сильнейшие и поедут на первенство страны, победители которого представят Россию на мировых аренах.

Соревнования в Первомайском продлятся до 20 февраля. Приходите поддержать спортсменов!