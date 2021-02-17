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В Тульской области стартовало первенство ЦФО по боксу

В Тульской области стартовало первенство ЦФО по боксу

В наш регион съехались более 200 спортсменов.

В поселке Первомайский стартовало первенство Центрального федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. Торжественное открытие соревнований состоялось 16 февраля.

На крупный турнир, который проходит в современном спортивном комплексе «Юбилейный» компании «Щекиноазот», съехались 202 боксера из 17 регионов ЦФО.

Дом спорта не первый раз принимает у себя статусные соревнования и традиционно обеспечивает высокий уровень их проведения. Как и всегда, «Щекиноазот» выступил партнером турнира. Генеральным спонсором состязаний является Группа компаний ПМХ.

Дмитрий Коженкин, заместитель генерального директора по социальным вопросам ОАО «Щекиноазот», отметил:

Дмитрий Коженкин

Дмитрий Коженкин

– Одним из самых важных пунктов социальной политики компании «Щекиноазот» решением президента Бориса Сокола стала поддержка детского и юношеского спорта в Щекинском районе и в Тульской области. На балансе компании находятся два спортивных учреждения — Дом спорта «Юбилейный» и центр единоборств в Щекино, который мы открыли в конце 2019 года. Основной упор сделан на то, чтобы дети бесплатно занимались боксом, борьбой, гимнастикой, акробатикой.

Дмитрий Александрович напомнил, что на средства «Щекиноазота» в Щекино ускоренными темпами идет строительство ледовой арены. Возведение комплекса планируется завершить к концу года.

– Упор будет сделан на то, чтобы мальчики занимались хоккеем, а девочки — фигурным катанием. Думаем о возрождении хоккейной команды «Корд». А еще в Щекинском районе мы поддерживаем развитие шахматной школы, открыли центр, где жители района, в том числе и маленькие, постигают это непростую логическую игру, совершенствуются в своем мастерстве.    

В 13 весовых категориях боксеры поборются за награды и путевки на первенство России, которое состоится в апреле в Краснодарском крае.

Тульская команда — самая многочисленная. В ее составе заявлены 16 спортсменов. Глава Федерации бокса Тульской области Евгений Большешапов рассказал, какой результат для команды будет считаться приемлемым:

Евгений Большешапов

– Этот турнир проводим уже четвертый год подряд среди ребят разных возрастов. Доверяем проведение соревнований «Щекиноазоту». Спасибо Борису Александровичу Соколу, главе компании, что взаимодействует с нами и помогает в организации спортивного праздника.

Цель команды Тульской области — завоевать минимум 10 золотых медалей. Будем надеяться, что ребята порадуют нас своим мастерством и победами.

Старший тренер юношеской сборной региона Артем Емельянов рассказал о подготовке команды к первенству:

Артем Емельянов

– Наши спортсмены хорошо подготовились. С частью команды мы проходили сборы в горах в Домбае, другая готовилась в Подольске. Будем стараться завоевать как можно больше медалей и добыть путевки на первенство России. Там уже будет формироваться состав национальной сборной.

Одни из перспективных наших спортсменов — Дмитрий Поляков и Максим Стекольников. Дима тренируется в Узловой, Максим — в СШ «Металлург» в Туле.

– К турниру готовились два месяца. Готовы на все сто процентов, будем выкладываться и выигрывать. Наша цель — только победа, — говорят ребята. — Соперники сильные приехали, думаем, слабых не будет.

Василий Стеблецов, старший тренер щекинского спортклуба «Витязь», выставил на первенство троих своих воспитанников — Дамира Сейдаметова, Руслана Пулатова и Кирилла Кириллова.


Василий Стеблецов и Кирилл Кириллов.

Кстати, еще один перспективный боксер и воспитанник щекинского бокса – Иван Онищенко. Он сейчас находится в Черногории, боксирует в составе сборной России на международном турнире среди юниоров Adriatic Pearl.

15-летний Игорь Зубков приехал на соревнования в составе рязанской команды. Тренер спортсмена — Анатолий Константинович Сорокин.

– Это первые крупные соревнования за последние полгода. Моя задача – выложиться на полную и занять призовые места. Соперники достойные, надо стараться. Пока высоких достижений у меня нет, самая значимая медаль для меня на данный момент — завоеванная на первенстве «Локомотив» в Иваново.

Понаблюдать за турниром в Дом спорта «Юбилейный» приехал известный российский боксер-профессионал, чемпион мира по версиям IBF и IBO, чемпион Азии по версии PABA, чемпион Европы по версии WBO Эдуард Трояновский.

– Я неоднократно в прошлом выступал на тульской земле, приехал поддержать команду Орловской области и вашего региона. Хочу посмотреть, кто будет сильнейшим на ЦФО. Турнир важен для ребят, потому что отберутся сильнейшие и поедут на первенство страны, победители которого представят Россию на мировых аренах.

Соревнования в Первомайском продлятся до 20 февраля. Приходите поддержать спортсменов!

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Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 1
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 2
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 3
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 4
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 5
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 6
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 7
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 8
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 9
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 10
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 11
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 12
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 13
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 14
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 15
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 16
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 17
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 18
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 19
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 20
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 21
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 22
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 23
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 24
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 25
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 26
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 27
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 28
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 29
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 30
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 31
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 32
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 33
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 34
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 35
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 36
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 37
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 38
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 39
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 40
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 41
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 42
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 43
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 44
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 45
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 46
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 47
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 48
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 49
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 50
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 51
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 52
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 53
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 54
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 55
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 56
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 57
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 58
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 59
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 60
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 61
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 62
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 63
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 64
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 65
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 66
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 67
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 68
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 69
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 70
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 71
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 72
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 73
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 74
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 75
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 76
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 77
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 78
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 79
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 80
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 81
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 82
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 83
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 84
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 85
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 86
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 87
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 88
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 89
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 90
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 91
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 92
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 93
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 94
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 95
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 96
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 97
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 98
Первенство ЦФО по боксу среди юношей, Фото: 99
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:41 +2
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