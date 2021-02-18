Отделения «Почты России» изменят график работы в связи с 23 февраля
23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений Тульского региона.
20 февраля почтовые отделения в Тульской области закроются на час раньше.
21 и 24 февраля отделения «Почты России» будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию субботы.
Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.
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