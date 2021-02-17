В детскую поликлинику Советска приехали тульские врачи

Специалисты провели выездной прием для местных малышей, которые особенно нуждались в медицинской помощи.

В среду, 17 февраля в Советск приехали специалисты Тульской областной детской клинической больницы. Прием здесь вели сразу четыре узких специалиста: кардиолог, невролог, аллерголог-иммунолог и специалист УЗИ. Подобных врачей в Советске нет. Ближайшая клиника, в которой можно попасть на прием к детскому кардиологу, неврологу и аллергологу находится в Туле, а аппарат УЗИ – в Щекино. Выезжать так далеко с малышами непросто, особенно зимой. Так что тульских врачей в Советске очень ждали.

Заведующая филиалом №4 ГУЗ «Щекинская районная больница» Елизавета Власова:

Елизавета Власова – Выездные бригады очень ценны для нас. Желающих попасть на прием к специалистам областной больницы много. Сегодня мы пригласили детей, находящихся на диспансерном учете. Выбрали в основном самых маленьких пациентов, многим еще не исполнилось и одного года. Они быстрее устают и тяжелее переносят дорогу. Перед приемом заранее их осмотрел педиатр, так что здесь только те, кому медицинская помощь действительно нужна. Всего у нас на участке около 2400 детей. Диспансерная группа достаточно большая, поэтому хотелось бы, чтобы такие выезды стали регулярными.

Прием областных врачей в Советске стал возможным благодаря передвижному медицинскому комплексу «Детское здоровье», который Тульская детская областная клиническая больница при содействии губернатора Алексея Дюмина в апреле получила от ПАО «Транснефть».

В медицинском комплексе все оборудовано для того, чтобы четыре специалиста могли вести прием и проводить необходимые исследования. Это важно для небольших населенных пунктах, где поликлиники или ФАПы не могут разместить столько врачей.

За всё время работы передвижной комплекс «Детское здоровье» совершил более 60 выездов в районы Тульской области. Медики обследовали более 6000 детей, выявлено свыше 1600 различных патологий.

Как отметил глава регионального минздрава Алексей Эрк, в Тульской области в отдаленных населенных пунктах проживает около 135 тысяч детей:

– Выезды медиков на мобильных медицинских комплексах, оснащённых всем необходимым для проведения скрининговых исследований, позволяют максимально приблизить квалифицированную медицинскую помощь к сельским жителям, своевременно диагностировать заболевание и назначить лечение.

Екатерина Хохлова, детский кардиолог:

Екатерина Хохлова – Электрокардиограмма - это основной метод выявления патологии сердечно-сосудистой системы у детей. Вегетососудистая дистония, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма нередко встречаются в детском и подростковом возрасте. Чтобы своевременно выявить эти патологии и начать лечение, необходимо регулярно проходить профилактические осмотры и следовать назначениям врача.

Родители и бабушки такую помощь врачей оценили.