Кровавая драма в новомосковском ТЦ: ревнивец показал, как убивал бывшую жену

Кадр из видео пресс-службы СУ СК России по Тульской области

В понедельник, 15 февраля, в новомосковском ТЦ «Маяковка» произошло убийство – 41-летний Михаил Миллер пришёл в салон красоты, где находилась его бывшая жена Юлия, выгнал мастера, достал из сумки охотничий обрез и выстрелил экс-супруге в шею.

Женщина скончалась на месте. После этого убийца спокойно ушёл. Несколько часов спустя он был задержан в пос. Грицовский Веневского района, где живёт его мать.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу. Также следователем регионального СУ СК России проведена проверка показаний на месте с участием задержанного. Михаил Миллер дал признательные показания.

Допрошены свидетели, изъято орудие убийства, назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, баллистическая, трассологическая и биологическая экспертизы, ведётся следствие.