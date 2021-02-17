новости
новости
Регистрация
Кровавая драма в новомосковском ТЦ: ревнивец показал, как убивал бывшую жену
Кадр из видео пресс-службы СУ СК России по Тульской области

Кровавая драма в новомосковском ТЦ: ревнивец показал, как убивал бывшую жену

Следователи провели с 41-летним Михаилом Миллером проверку показаний на месте трагедии.

В понедельник, 15 февраля, в новомосковском ТЦ «Маяковка» произошло убийство – 41-летний Михаил Миллер пришёл в салон красоты, где находилась его бывшая жена Юлия, выгнал мастера, достал из сумки охотничий обрез и выстрелил экс-супруге в шею.

Женщина скончалась на месте. После этого убийца спокойно ушёл. Несколько часов спустя он был задержан в пос. Грицовский Веневского района, где живёт его мать.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу. Также следователем регионального СУ СК России проведена проверка показаний на месте с участием задержанного. Михаил Миллер дал признательные показания.

Допрошены свидетели, изъято орудие убийства, назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, баллистическая, трассологическая и биологическая экспертизы, ведётся следствие.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
СУ СК России по Тульской областирасследованиеуголовное делоубийство
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В детскую поликлинику Советска приехали тульские врачи
В детскую поликлинику Советска приехали тульские врачи
В Туле в палатке рядом с отделом полиции взорвался газ
В Туле в палатке рядом с отделом полиции взорвался газ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.