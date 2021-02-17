Меняют телефонные номера, как перчатки: туляков предупреждают о новой преступной схеме

МВД России предупреждает об участившихся фактах телефонного мошенничества, связанного с подменой абонентских номеров на реальные, закреплённые за банками или госучреждениями.

Мошенничество происходит по следующей схеме: жертве звонит незнакомец, представляется сотрудником банка и сообщает, что злоумышленники пытаются оформить в банке онлайн-кредит на его имя. Якобы для того, чтобы предотвратить незаконные действия, человека убеждают в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на банковскую карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита.

Чтобы у потенциального потерпевшего не осталось сомнений, через несколько минут ему звонит соучастник преступной схемы, который представляется полицейским и рекомендует следовать инструкциям звонивших ранее представителей банка. При этом злоумышленники используют современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов, и действительно закреплены за ними. 10 февраля жертвой этой схемы стала 57-летняя жительница Узловой, которая перевела мошенникам 700 тысяч рублей.

«С сентября 2020 года выявлено более 20 подобных случаев, общая сумма ущерба составила более 6,7 млн рублей. По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела. МВД России призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Первое из них – не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.

Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите в полицию», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.